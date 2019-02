Une rentrée de rêve (extrait)

C’est le premier jour d’école élémentaire pour Timmy la tortue et pour l’occasion sa maman lui a offert une belle boîte à goûter. Sur la route il croise la team Top Wing qui sont aussi sur le chemin de leur école. Lorsqu’ils se disent au revoir, Timmy se dit qu’il va devoir travailler dur à l’école car lui aussi veut être un jour un élève Top Wing. Timmy se remet en route, mais pendant le trajet il tombe, sa boîte à goûter roule hors de la falaise et s’accroche à une branche. Prenant son courage à deux mains, la petite tortue veut tester ses capacités d’officier. Mais notre jeune ami est encore trop petit et il se met en danger, il faut appeler la team Top Wing, il a besoin d’aide.