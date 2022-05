Brigade suricate - Sponsorisé

#Tousacheval À travers la série inédite Tous à cheval, Brice et Clem vous emmènent à la découverte de l'équitation à travers la France du 11 mai au 19 juin sur TF1. Aujourd'hui, on fait une bonne action pour la planète en rejoignant la Brigade Suricate. Les jeunes cavaliers de cette brigade jouent les sentinelles pour repérer les déchets abandonnés dans la nature, et participent au nettoyage de nos espaces naturels !