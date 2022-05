Comprendre le Cross - Sponsorisé

#Tousacheval À travers la série inédite Tous à cheval, Brice et Clem vous emmènent à la découverte de l'équitation à travers la France du 11 mai au 19 juin sur TF1. Direction le Parc équestre fédéral pour faire la connaissance de Nicolas Canteloup, célèbre humoriste et cavalier émérite, et de sa fille Anouk championne d'Europe en titre de concours complet juniors. Avec eux, nos ambassadeurs vont découvrir le cross, l'une des épreuves de cette discipline Olympique que la famille Canteloup affectionne particulièrement.