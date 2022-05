Qu'est-ce qu'un poney club ? - Sponsorisé

#Tousacheval À travers la série inédite Tous à cheval, Brice et Clem vous emmènent à la découverte de l'équitation à travers la France du 11 mai au 19 juin sur TF1. Angélique nous fait découvrir ce qu'est un poney-club aujourd'hui ! En route pour un moment de partage et d'apprentissage avec les enfants et leurs poneys !