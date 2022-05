Horse-ball - Sponsorisé

#Tousacheval À travers la série inédite Tous à cheval, Brice et Clem vous emmènent à la découverte de l'équitation à travers la France du 11 mai au 19 juin sur TF1. Brice va faire la rencontre de Sophie et de son équipe de horse-ball aujourd'hui ! Partez à la découverte de ce sport collectif qui peut être pratiqué dès le plus jeune âge et ses valeurs de convivialité et de partage ! Alors, qui va s'essayer au horse-ball aux côtés de Brice ?