La classe au poney-club - Sponsorisé

#Tousacheval À travers la série inédite Tous à cheval, Brice et Clem vous emmènent à la découverte de l'équitation à travers la France du 11 mau au 19 juin sur TF1. Dans cet épisode, on rejoint Mélanie, professeure des écoles, qui a emmené ses élèves à la rencontre des poneys ! Elle nous parle des bienfaits de l'équitation pour les enfants, et de la manière de mêler apprentissage scolaire et développement de l'enfant à travers cette pratique.