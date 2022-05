Saut d'obstacles entre amis - Sponsorisé

#Tousacheval À travers la série inédite Tous à cheval, Brice et Clem vous emmènent à la découverte de l'équitation à travers la France du 11 mai au 19 juin sur TF1. Pauline et ses amis nous montrent dans cet épisode que l'équitation... ce n'est pas que pour les enfants ! Anciens cavaliers pour certains, et débutants pour d'autres, ce groupe de parents s'est donné le défi de prendre des cours d'équitation et de faire des compétitions de saut d'obstacles ! Pari réussi... il n'y a pas d'âge pour se mettre ou remettre en selle !