Voltige - Sponsorisé

#Tousacheval À travers la série inédite Tous à cheval, Brice et Clem vous emmènent à la découverte de l'équitation à travers la France du 11 mai au 19 juin sur TF1. Dans cet épisode, Brice retrouve Margaux pour découvrir la voltige ! Une discipline qui mêle équitation, acrobaties et fibre artistique, mais qui reste également un vrai sport d'équipe où le cheval est au centre de l'attention ! On découvrira également que la voltige est idéale pour faire découvrir les allures aux cavaliers débutants !