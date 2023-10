Inscrivez-vous au concert événement "Tous avec les Bleus" du 12 octobre 2023

Venez fêter la qualification du Quinze de France pour les quarts de finale de la plus prestigieuse compétition de Rugby le 12 octobre 2023 à 19h au cœur du village rugby, place de la Concorde à Paris

On vous attend nombreux jeudi 12 octobre prochain, Place de la Concorde au cœur du Village Rugby. Rendez-vous dès 19 heures pour vivre le concert événement organisé pour la victoire du Quinze de France face à l'Italie et sa qualification pour les quarts de finale de la plus prestigieuse compétition de rugby. Nikos Aliagas animera ce show unique, en direct, en compagnie de nombreux artistes parmi lesquels Gala, Mika, Bigflo & Oli, Christophe Maé, Calogero, Patrick Bruel, Naps, Chimène Badi, Tayc, Santa, Patrick Fiori, Collectif Métissé, Black M, La Petite Culotte et bien d’autres…



Tout au long de la soirée, de nombreuses surprises, happenings et messages de soutien feront vibrer les milliers de fans réunis dans le Village Rugby, et tous les Français devant leur écran.