Tous avec les Bleus le concert évènement (Partie 1)

Pour fêter la qualification en quarts de finale de l’équipe de France de rugby et mobiliser les énergies autour du XV tricolore, TF1 vous propose une soirée grandiose au cœur de Paris, place de la Concorde, face à la plus belle avenue du monde. Nikos Aliagas présentera ce show unique, en direct, entouré de nombreux artistes parmi lesquels Gala, Mika, Bigflo & Oli, Christophe Maé, Calogero, Patrick Bruel, Naps, Chimène Badi, Tayc, Santa, Patrick Fiori, Collectif Métissé, Black M, La Petite Culotte et bien d’autres… Tout au long de la soirée, de nombreuses surprises, happenings et messages de soutien feront vibrer les milliers de fans réunis dans le Village Rugby, et tous les Français devant leur écran. Un dispositif unique pour accompagner les Bleus le plus loin possible dans l’événement sportif majeur de l’année. Tous avec les Bleus !