NEWS - Vendredi 23/11/12 - 13:40

Comme chaque semaine, l'équipe de Tous Ensemble se déplace pour venir en aide à une famille, dont la maison est à rénover. Et samedi 24 novembre, c'est un chantier de taille qui attend Marc-Emmanuel. Alors pour rendre le défi plus agréable à cette famille, l'animateur a pu compter sur le soutien de deux stars : Shy'm et Tony Parker.