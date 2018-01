La 100ème de "VENDREDI TOUT EST PERMIS" promet d'être exceptionnelle !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

C’est un cap symbolique important qu’est sur le point de franchir Arthur dans quelques jours. L’animateur de TF1 et sa bande de joyeux lurons célèbreront le samedi 20 janvier prochain la centième de "VENDREDI TOUT EST PERMIS", son émission de divertissement culte en prime time.

Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d’invités d’exception : Artus, Camille Lou, Florent Peyre, Issa Doumbia, Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Claudia Tagbo, Cril Féraud, Jarry, Shy’m, Ahmed Sylla, Michael Youn, Bruno Guillon, Arnaud Tsamère et Cartman. Sur le plateau, la bande relèvera avec humour et bonne humeur les défis désormais biens connus de l’émission. Séquences cultes en perspective !

Mais ce n’est pas tout ! Pour célébrer la 100ème de "VENDREDI TOUT EST PERMIS" comme il se doit, Arthur a également organisé des épreuves en extérieur et dans des conditions extrêmes avec Ramzy, François-Xavier Demaison, Anthony Kavanagh, Malik Bentalha, Amelle Chahbi, Laury Thilleman, Verino et Tony Saint-Laurent. Il s’agira notamment de voler avec la Patrouille Breitling, de sauter en parachute ou encore de se retrouver dans un manoir hanté de 3.000m²… Bref, des sensations à couper le souffle et spectaculaires sont à prévoir samedi 20 janvier prochain dès 21h sur TF1 !

