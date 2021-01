Découvrez la bande annonce hilarante de Vendredi tout est permis avec Arthur et ses invités !

Ce vendredi à 20H55 sur TF1, Arthur fait sa rentrée. Pour l'occasion, l'animateur et tous ses invités vous donnent rendez-vous en DIRECT pour une soirée exceptionnelle.Cela promet d'être fort en émotion et en fous rires !

C'est une grande première pour Arthur. L'animateur du programme Vendredi tout est permis diffusé sur nos écrans depuis déjà deux ans, renvient en grande pompe avec son émission en prime time.



Il vous donne rendez-vous ce vendredi à 20H55 en DIRECT avec des invités de prestige. Au programme de cette soirée unique, on retrouvera l'incontournable Michaël Youn , le trublion de D8 Cyril Hanouna , la fameuse Claudia Tagbo, ou encore Kev Adams et Gad Elmaleh et bien d'autres encore. Tous, ont acceptés de relever les défis farfelus d'Arthur et se prêteront volontiers aux épreuves emblématiques de l'émission.

Du rire, du show et des rebondissements surprenants, c'est ce qui vous attend pour cette première soirée de pur délire.

Un rendez-vous à ne pas manquer.