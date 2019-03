Événement : Vendredi 29 mars, tout sera Jarry sur TF1 !

Par Maxime ROLLAND | Ecrit pour TF1 |

C'est une émission taillée sur mesure par Jarry. VTEP se transforme en "Vendredi tout est Jarry" ! Après avoir pris séquestré Arthur, l'humoriste prend les rênes de l'émission. Avec lui, des invités prestigieux et survoltés : Bruno Guillon, Tal, Agustin Galiana, Booder, Charlotte Gabris. Et pour la première fois, la talentueuse Marianne James se joint à eux pour rendre la soirée encore plus folle !

L'humoriste, habitué de l'émission, a préparé à sa façon ses épreuves préférées pour déclencher un maximum de fous-rires : le Chorégraphe, le Casting pub, le Mime à la chaîne, À Vendre, le Blind test, le Rodéo Licorne, l’Amuse-Bouche et le célèbre ABC Song…

Jarry va tout donner pour une soirée de pur délire parce que : "Vendredi tout est Jarry" !

