Que s’est-il vraiment passé entre Camille Cerf et Tarek Boudali ?

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Invités dans l’émission Vendredi tout est permis du 6 octobre, Camille Cerf et Tarek Boudali ont partagé un joli moment de complicité. Une séquence à revoir sans modération. Mais que s’est-t-il réellement passé entre eux ?

Vendredi 6 octobre, Arthur accueillait de nouveaux invités dans l’émission Vendredi tout est permis sur TF1. Pour l’occasion, les célébrités avaient enfilé leur plus beau pyjama. Une soirée placée sous le signe de la bonne humeur… Durant l’une des épreuves proposées par l’animateur, les téléspectateurs ont été témoins d’une drôle de scène entre l’ex-Miss France Camille Cerf et le comédien Tarek Boudali. Lors de leur face à face, les deux invités étaient très complices. Arthur a même plaisanté sur ce rapprochement en soulignant qu’il y avait peut-être « un truc entre eux. » Visiblement gêné, Tarek Boudali a souhaité jouer la carte de l’humour : « Camille, mes parents regardent la télé ce soir et… j’aimerais leur dire que j’ai trouvé ma femme », a-t-il ainsi déclaré. Une séquence qui a évidemment suscité les rires du public mais aussi des autres invités présents sur le plateau : Philippe Lacheau, Laetitia Milot, Amel Chabbi, Jarry et Issa Doumbia.

Mieux encore, les deux stars échangeraient des messages. Si au départ, Camille Cerf a souhaité prendre son téléphone portable pour montrer lesdits textos à Arthur, la belle a finalement fait marche arrière : « Y a un doss’ » a finalement lâché l’animateur de l’émission. En tout cas sur les réseaux sociaux, Camille Cerf a souhaité mettre les choses au clair devant les nombreuses interrogations des téléspectateurs : « C’est juste pour rire », a-t-elle écrit.





Pour revoir l'émission, c'est par ici !