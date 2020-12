Vendredi, Arthur et ses invités plus en forme que jamais !

Vendredi, Arthur nous donne rendez-vous pour une nouvelle séance de défis et de rigolades. Arthur et ses invités continuent de vous faire rire et vous donnent rendez-vous vendredi 3 juin dès 22h50 pour un nouveau numéro de Vendredi, tout est permis.

Premier rendez-vous : 22h50



Retrouvez Arthur et ses invités plus en forme que jamais ! Artus, Géraldine Lapalus, Ahmed Sylla, Gil Alma, Kevin Razy, Ariane Brodier et Arnaud Tsamère relèveront avec humour et dérision les défis emblématiques du programme : du Casting pub à l'ABC Song en passant par le Mime à la chaîne et la VTEP Mobile. Séquences cultes en perspective, pour une émission placée sous le signe du rire et de la bonne humeur ! Vous l'aurez compris, avec Arthur et ses amis, le vendredi, tout est permis !

Second rendez-vous : 00h45



Ce soir retrouvez Arthur pour son émission culte, Vendredi tout est permis. Au programme ? Des imprévus, des rebondissements, et toujours plus de rires et de délires en compagnie d'invités de choix : Moundir, Caroline Ithurbide, Florent Peyre, Ariane Brodier, Willy Rovelli, Jarry et Kevin Razy ! Notre joyeuse bande relèvera en direct sous vos yeux les défis emblématiques d'Arthur : du Décor penché au Mime à la chaîne, en passant par le Let's dance et la VTEP Mobile ! Séquences inoubliables et fous rires en perspective ! Vous l'aurez compris, ce soir encore avec Arthur, tout est permis !





Souvenez-vous du déhanché sexy d'Ariane , sur la piste de Danse