Vendredi Tout est Permis la 100ième : Jarry, Shy'm, Michaël Youn, Ramzi relèvent un défi de DINGUE dans les airs ! (VIDEO)

Par C.A | Ecrit pour TF1 |

Pour l’anniversaire de Vendredi Tout est Permis diffusé samedi soir sur TF1, Arthur a vu les choses en (très) grand et a lancé des défis incroyables à ses invités…

Un centième anniversaire, ça se fête. Pour l’occasion, Arthur a réuni des invités d’exception : Ramzy, François-Xavier Demaison, Anthony Kavanagh, Malik Bentalha, Amelle Chahbi, Laury Thilleman, Verino, Tony Saint-Laurent, Artus, Camille Lou, Florent Peyre, Issa Doumbia, Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Claudia Tagbo, Cril Féraud, Jarry, Shy’m, Ahmed Sylla, Michaël Youn, Bruno Guillon, Arnaud Tsamère et Cartman.



Pour célébrer cette 100ième émission, l'animateur a lancé des épreuves extérieures à quelques-uns de ses invités. Et parfois dans des conditions extrêmes ! Les premières images de ce qui vous attend ont été dévoilées. On vous prévient, les fous rires sont garantis. Jarry, Shy'm, Michaël Youn et Ramzi ont relevé le défi suivant : voler avec la Patrouille Breitling. Un défi relevé, certes, mais dont ils se souviendront toute leur vie. Mais attention, ce n'était pas un "simple" baptême de l'air. Dès que ces derniers répondaient mal à une question posée par Arthur, les pilotes devaient effectuer une figure. Au grand désespoir de Jarry, qui n'a visiblement pas très bien supporté les loopings...

Des sauts en parachute, des frayeurs dans un manoir hanté… Vous allez être surpris par le courage qu'on eu les invités. Ne manquez pas la 100ième de Vendredi Tout est Permis avec Arthur samedi 20 janvier dès 21 heures sur TF1 !

A VOIR - ARTUS a relevé le défi suivant : Rouler à plus de 200 km/h (au côté d’un professionnel bien sûr) ! :