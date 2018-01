Vendredi Tout est Permis – Jarry : "VTEP et Arthur, c’est une deuxième famille !"

Par C.A | Ecrit pour TF1 |

Samedi 20 janvier, dès 21 heures sur TF1, Arthur et sa bande vont célébrer la 100ième émission de Vendredi tout est permis. Un anniversaire auquel ont été conviées plusieurs célébrités, dont Jarry.



Jarry, qui a déjà participé à plus de 20 émissions a tissé de vrais liens d’amitié avec cette immense famille. " VTEP, c’est une famille. On se connaît bien. C’est comme lors d'un repas, on sait qu’il faut une bonne ambiance, une belle énergie pour que la mayonnaise prenne. Puis il y en a beaucoup que je vois en dehors !" a-t-il confié.

Mention particulière au présentateur Arthur pour qui il porte une réelle affection. "Arthur, c’est vraiment une deuxième famille. C’est un mec incroyable. Il m’a dit d’être moi-même. C’est super, c’est un peu le regard d’un deuxième père... J'ai envie de bien faire. » explique-t-il. On l'a bien compris, Jarry et VTEP, c’est une histoire d’amour qui n’est pas prête de s’arrêter !

Seulement, malgré tout l’amour que porte Arthur pour celui qu’il nomme "son poulet", il n’a pas hésité à lui lancer un défi inimaginable pour la 100ième émission de Vendredi Tout est Permis : Voler avec la Patrouille Breitling. Si l’humoriste ne lui en veut pas, il assure néanmoins qu’il ne retenterait l’expérience pour rien au monde !

La 100ième de VTEP, c’est à ne surtout pas manquer samedi 20 janvier, dès 21 heures sur TF1 !