Vendredi tout est permis no limit : Iris Mittenaere (Miss Univers 2016) fait une révélation choc !

Par Katia Rimbert

Samedi dernier, Arthur présentait un prime exceptionnel de Vendredi tout est permis sur TF1, intitulé No Limit. Pour l’occasion, de nombreuses personnalités se sont prêtées au jeu. Les humoristes Arnaud Tsamère et Artus, la chanteuse Shy'm ou encore Cartman se sont affrontés au cours de plusieurs manches.

Iris Mittenaere a elle aussi relevé les défis de l’animateur. Celle qui sera bientôt aux manettes du jeu Ninja Warrior avec Denis Brogniart et Christophe Beaugrand a notamment le jeu Speed Quizz, qui consiste à répondre le plus vite possible (en moins de cinq secondes) à une question posée sur un thème précis (et souvent loufoque).

Face à Shy’m, Miss Univers 2016 a fait une révélation pour le moins surprenante. Lorsqu’Arthur lui a demandé de citer trois objets qu’il y avait sur sa table de nuit, elle a rétorqué après une petite seconde d’hésitation : "Mes lunettes, mon dentier et une lampe de chevet !". Il n’en fallait pas plus pour que les guests et le présentateur soient hilares. Mais surtout, on attendait les explications de la jeune femme de 25 ans. "Je mets des gouttières parce que je grince des dents la nuit", a confié l’ancienne reine de beauté. Comme quoi, on a tous nos petits secrets !