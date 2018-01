LES DESSOUS DU TOURNAGE – Artus accompagnĂ© de Camille Lou, François-Xavier Demaison et Anthony Kavanagh est le seul Ă n’avoir pu enfiler de combinaison. Et pour cause, il n’y avait pas sa taille
 Mais Artus a tout de mĂȘme essayĂ© ce qui a dĂ©clenchĂ© un fou-rire dans les vestiaires du circuit de Beltoise. Arthur a des images pour le prouver, regardez la vidĂ©o. Extrait du REPLAY de l’émission VTEP, LA 100Ăš du samedi 20 janvier 2017