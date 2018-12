3 cadeaux pourris à recevoir le soir de Noël ?

C‘est le SPEED QUIZ - J-4 avant le grand réveillon : Arthur vous propose une version inédite de son émission culte Vendredi tout est permis ! Au programme de C'est Noël tout est permis avec Arthur, des épreuves emblématiques et toujours plus de fous-rires en compagnie d’invités survoltés : Artus, Cartman, Vitaa, Camille Combal, Iris Mittenaere, Issa Doumbia, Jarry, Karine Ferri, Jean-Marc Généreux, Camille Cerf, Chris Marques, Christophe Beaugrand et Christine Bravo !Avec une folle envie de s'amuser à quelques jours du réveillon de Noël, tous sont prêts à relever de nombreux défis : Speed Quiz, Décor penché, Casting pub, Articule à la chaîne, Let’s Dance, Le Grand Frisson, Passeballe, Décollage immédiat, Qui suis-je ?... et bien d’autres encore ! Pour une soirée plus festive et magique que jamais, Arthur accueillera tout au long de la soirée les danseuses du Moulin Rouge, le mentaliste Viktor Vincent ou encore les magiciens Antonio, Gus et Luc Langevin ! En plus de surprises pour cette émission événement, Arthur va vous gâter et vous offrir des tonnes de cadeaux. Dans Vendredi tout est permis, c’est Noël avant Noël !Vous l’aurez compris, c’est une soirée placée sous le signe de l’humour et de la bonne humeur qui vous attend avec Arthur et ses invités : une grande fête où bien évidemment, tout est permis !