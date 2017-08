Moment épique dans VTEP ! Pour ce Speed Quizz, Moundir affronte Issa Doumbia et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est … inspiré ! 3 choses à ne jamais faire sur un bateau selon Moundir ? Jeter l’encrier, parler au capitaine et noyer un passager ! Un énorme fou rire inonde le plateau, mais Moundir croit dur comme fer à sa réponse. Il donne même une explication. Voulait-il dire une ancre ? Arthur s’en tape le crâne sur le buzzer. Regardez ! - Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis du samedi 12 août à 21h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.