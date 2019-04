A bout de souffle : quand tu te prends pour Hannibal Lecter 😱

Voici le "it" accessoire de vos soirées. Non, ce n'est pas un masque de beauté... Quoique... Non ce n'est pas un accessoire SM.. Quoique... Mi Porc-Epic, mi Hannibal Lecter, A bout de souffle est l'une des nouvelles épreuves de Vendredi tout est Permis. Et Vincent Desagnat en a fait les frais. Enfin, ses oreilles. Et c'est à mourir de rire. Le décor penché est mort, vive le décor en 360. Extrait de Vendredi tout est permis du 19 avril 2019 - Spécial Paradise