Aaaaaah ça va trop viiiiiite 😱 Trop plein adrénaline pour Iris Mittenaere

Pour ce nouveau numĂ©ro de Vendredi tout est permis, Arthur vous rĂ©serve une soirĂ©e pleine de surprises avec de nouvelles Ă©preuves dĂ©lirantes et toujours plus de fous rires sur un plateau Ă presque
 3 000 mĂštres d’altitude !Au programme, de grands moments de rires, le tout en compagnie d'invitĂ©s d'exception : Rachid Badouri, Iris Mittenaere, Jarry, Arnaud TsamĂšre, Tony Saint Laurent, Bruno Guillon, Claudia Tagbo, Booder, Artus, Anne-Sophie Girard, Florent Peyre, Cartman et Issa Doumbia.Notre joyeuse bande relĂšvera avec humour et dĂ©rision les dĂ©fis emblĂ©matiques de l'Ă©mission comme La Battle, avec les danseurs de Danse avec les stars tels que Maxime Dereymez, Christian Millette, Jourdan Mouillerac, Anthony Colette et Emmanuelle Berne, l’Amuse-Bouche, Le Speed Quiz, Le Casting Pub, Le DĂ©cor PenchĂ© ou encore In The Dark avec des sĂ©quences cultes en perspective ! Mais aussi des Ă©preuves inĂ©dites comme le Saute CrĂȘpe, Le Tire Nappe ou La Bataille de Boules de Neige. Certains d’entre eux iront mĂȘme jusqu’à rĂ©aliser des Ă©preuves encore plus dingues Ă la montagne pour vivre de grands moments : Le Bobsleigh, La Conduite sur Glace, l’Alpha Body, Le Air Board ExtrĂȘme ! Au cours de la soirĂ©e, les magiciens Gus et Antonio, et le mentaliste Viktor Vincent viendront rĂ©aliser encore une fois des tours Ă couper le souffle ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie !