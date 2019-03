AÏE ! Le grand écart FATAL de John Rachid

L’épreuve de danse continue avec cette fois-ci Tom Leeb, Kevin Levy, John Rachid, Anne-Sophie Girard. Les quatre assurent un max sur la piste de danse, avec des déhanchés plus sexy les uns que les autres. Alors que tout se passait bien, John Rachid a tenté un pas de danse plutôt risqué. Un saut en l’air en retombant en grand écart. On ne pense pas que les autres auraient suivi le pas et ça se comprend. « J’ai fait une croix sur tout ce qui est projet d’enfant ». Plutôt fatal ce grand écart ! Extrait de Vendredi tout est permis spéciale super-héros du vendredi 26 février.