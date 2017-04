AirSong : séquence gênante pour Moundir !  

Qui de Leïla Ben Khalifa et Moundir a le mieux chanté ? Dans AirSong, les invités doivent chanter en playback des tubes connus de tous. Sauf qu’Arthur a toujours plus d’un tour dans son sac ! Musique coupée, on entend alors la vraie voix de Moundir qui a visiblement tout donné ! - Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis inédit du vendredi 24 avril 2017 à 23h15 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.