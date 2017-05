Ne le cherchez plus, il était là dans le public de VTEP, avec ses chaussettes rayées et.. dépareillées. Il s’appelle Pierre, tout le monde se fiche de lui, jusqu’à ce qu’il nous fasse une démonstration de danse ahurissante ! Qui l’aurait cru ? Bravo Pierre ! - Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis du 19 mai à 23h20 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.