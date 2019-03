ALERTE ⚠ Tal en détresse sur une licorne dans VTEP avec Jarry ce vendredi 29 mars

Vendredi 29 mars, tout sera Jarry sur TF1. Avec Tal, Bruno Guillon, Charlotte Gabris, Booder, Agustin Galiana et Marianne James, la soirée s’annonce excellente avec des épreuves de dingue. Comme celle du Rodeo Licorne. Une personne du public monte avec une personnalité sur une licorne. Tous les deux doivent tenir le plus longtemps possible en chantant une chanson. Tal et une jeune femme du public chantent « Le sens de la vie », mais vont-elles tenir longtemps ? Ne ratez pas Vendredi, Tout est Jarry ce vendredi 29 mars 2019.