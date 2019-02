⚠ ALERTE TRICHE avec Arnaud Tsamère !

C’est une épreuve qui connaît beaucoup d’échecs. L’articule à la chaîne c’est un peu comme le téléphone arabe, mais sans entendre ce que l’autre dit puisqu’il faut lire sur les lèvres. Pour faire trouver « La vie est un long fleuve tranquille », c’était plutôt bien parti pour nos personnalités, jusqu’au tour d’Arnaud Tasmère qui fait une fois de plus, tout perdre. Alors on décide de le placer au bout de la chaîne pour ne pas qu’il n’y ait plus d’interférence. Mais c’était sans compter sur la GROSSE tricherie qu’il a faite ! Extrait de Vendredi tout est permis spéciale années 80 du vendredi 22 février.