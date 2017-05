Allo VTEP ?! : « Tu pues du cul ! »

Nouvelle épreuve insolite ! Dans « Allo VTEP », on appelle quelqu’un et un invité doit placer un maximum de fois dans sa discussion une phrase totalement absurde. Et pour cette première, c’est Cartman qui s’y colle. Au bout du fil ? Un club de gym . Oui, mais le plus drôle c’est qu’il doit placer sans se faire choper « tu pues du cul » … Combien de fois arrivera-t-il à le dire ? A vos compteurs ! - Ce soir c’est un VTEP sous le signe du rire et du charme ! Retrouvez Christophe BEAUGRAND, Leila BEN KHALIFA, Andy COCQ, CARTMAN, Tony ST LAURENT, Clara MORGANE et Moundir pour une soirée de pure folie ! -Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis du 19 mai à 23h20 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.