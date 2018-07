Arriva !! Clara Morgane et la maitrise du rodéo

RODEO CHAMEAU - Arthur vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de Vendredi tout est permis, spécial "Latino" ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Laurent Maistret, Bruno Guillon, Philippe Lelièvre, Caroline Ithurbide, Tony Saint Laurent, Clara Morgane et Cartman. Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission. Séquences cultes en perspective !EXTRAIT DU REPLAY VENDREDI TOUT EST PERMIS SPECIALE LATINO - 23 février 2018