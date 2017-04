Arthur quitte le plateau de l'émission !  

Photo-mime : Jarry, Caroline Receveur et Tony Saint Laurent enchaînent les mauvaises réponses... Arthur désabusé, propose au reste de l'équipe de quitter le plateau et de les laisser seuls sur scène... Ils vont alors tout faire pour établir un nouveau record dans l'émission: celui de tricher le plus sur une épreuve ! - Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis du 07 Avril 2017 à 23h15 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.