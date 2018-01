Arthur : "Pour VTEP 100è, des épreuves qu'on a rarement vues à la télé"

Pour la 100ème de Vendredi tout est permis, Arthur vous donne rendez-vous pour un numéro exceptionnel ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Artus, Camille Lou, Florent Peyre, Issa Doumbia, Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Claudia Tagbo, Cyril Féraud, Jarry, Shy’m, Ahmed Sylla, Michael Youn, Bruno Guillon, Arnaud Tsamère et Cartman ! En plateau, la joyeuse bande relèvera toujours avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission. Séquences cultes en perspective ! En plus, pour célébrer la 100ème de Vendredi tout est permis, Arthur a proposé des épreuves en extérieur et dans des conditions extrêmes à Ramzy, François-Xavier Demaison, Anthony Kavanagh, Malik Benthalha, Amelle Chahbi, Laury Thilleman, Verino, Tony Saint-Laurent ! Tous sont partis dans des lieux insolites pour un moment qu’ils ne sont pas prêts d’oublier : un vol avec la patrouille Breitling, une course sur le circuit Beltoise, mais aussi un saut en parachute détonnant, des frayeurs à prévoir dans un manoir hanté ou des sensations à couper le souffle avec la tyrolienne de la Tour Eiffel ! Vous l'aurez compris, cette émission spéciale sera sous le signe de la bonne humeur !