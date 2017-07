Artus, le gentil tricheur du « Articule à la Chaîne »

Le « Articule à la Chaîne » est un incontournable dans Vendredi tout est permis. Le casque posé sur les oreilles, les invités doivent faire deviner le mot du jour. Ce soir, à l’occasion de la Spéciale Amour, Arthur a choisi des citations plus qu’équivoque. Le premier mot à deviner est « Vivre d’amour et d’eau fraîche ». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette expression a donné du fil à retordre à nos invités du soir. D’emblée, Titoff a compris « Avoir la paille au cul »… La deuxième expression à deviner : « Mettre la bague au doigt ». Et vous allez voir que malgré l’échec des autres invités, Artus est parvenu à donner la bonne réponse ! A-t-il triché ? A-t-il bénéficié de la complicité de Sacha ? A vous de le deviner… Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie ! Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS du 28 juillet 2017.