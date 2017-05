Yeah man ! Gros craquage dans ce Casting Pub en compagnie de Vérino et Artus ! Un « pshit » de American Spray et Artus se transforme en rappeur US avec un flow qui en jette ! Il nous sort des rimes de folie et totalement décalées. On adore – Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis Spécial New York du 12 mai à 23h20 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.