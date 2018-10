"Babe, le cochon devenu berger" savez-vous comment ça se termine dans VTEP ?

ARTICULE A LA CHAINE - sur le thème de la ferme: Le but du jeu est de faire deviner un mot en ARTICULANT avec la bouche, afin que la personne en face comprenne et répète ainsi de suite à son voisin . Pour rendre l’épreuve plus difficile, Arthur demande à l’un de ses invités de mettre un casque sur les oreilles avec de la musique battant son plein de volume. Explosion de rires devant cette scène entre deux des invités d’Arthur qui font partie des invités sur-mesure ce soir et qui n’hésitent pas à nous divertir. Kevin Levy & Tom Leeb - Camille CERF - Gérémy CREDEVILLE - Tristan LOPIN - Camille LELLOUCHE -Bruno GUILLON. articulent à la chaîne ….Mais le titre à l'arrivée ce n'est pas toujours le titre de départ... Extrait du REPLAY VTEP - Vendredi tout est permis - SPECIAL FERME du 26 octobre 2018