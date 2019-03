Booder fait foirer le mime à la chaîne

On peut penser que les règles des jeux sont simples à comprendre… mais pas pour tout le monde. Lors du Mime à la chaîne, Charlotte Gabris doit faire découvrir à Booder « Faut pas pousser mémé dans les orties ». Et du premier coup, il trouve l’expression de suite ! Sauf qu’il le dit à haute voix, très fier ! Et du coup, tout le monde connaît la réponse. « Mais y a pas de casque ! » s’explique Booder. Bon, on lui pardonnera pour cette fois. Extrait de Vendredi, Tout est Jarry diffusé le vendredi 29 mars 2019.