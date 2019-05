Booder et Wahid Bouzidi ont enfin trouvé le point "G"

C'est l'amour à la plage ! Fou-rire assuré avec Booder et Wahid Bouzidi pour ce nouveau Alphabody. L'enjeu : tenter d'écrire au sol et avec leur corps : Plage. La suite : on vous laisse la découvrir. Rendez-vous avec Arthur et tous ses invités : Wahid Bouzidi, Booder, Estelle Denis, Tony St Laurent, Cartman, Sandrine Quétier et Chris Marques. Au programme de cette Spéciale Sea, sex and sun, de grands moments de rires et de délires avec de nombreuses épreuves : 360, VTEP portrait, Speed quiz, Mime en apesanteur, Remix, Face ball, Tire nappe, Alphabody, VTEP basket, Kiss cam et Antonio.