Retour pub, la soirée bat son plein, et voilà que Bruno Guillon rate une marche et se rétame, pour notre plus grand plaisir. Du coup, on vous propose ce moment épique en replay, à consommer sans modération ! Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis inédit du 28 avril à 23h20 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.