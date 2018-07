🤣 Le but : ne pas lâcher la balle... Toutes les positions autorisées !!

PASSE BALLE - Nouveau jeu dans VTEP - une balle en mousse et des amis ou des invités hors pair et le tour est joué. Le but est de passer cette balle en mousse de personne en personne sans la faire tomber… Evidemment rien ne se passe comme prévu et c'est drôle !! Ce qui donne des situations comiques et positions très ambiguës... Avec des invités en pleine forme pour faire le show : Ahmed Sylla, Claudia Tagbo, Titoff, Arnaud Tsamère, Virginie Hocq, Jeanfi Janssens et Tony Saint Laurent. Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS VTEP Spéciale MUSIQUE du 27 juillet 2018