Caliente 🔥 Iris Mittenaere fait le show pour ce spécial flirt !

Cette semaine dans VTEP, c’est la spéciale FLIRT. A cette occasion, les danseurs du Paradis Latin sont les invités d’honneur. En première ligne, notre jolie miss Univers, Iris Mittenaere. Et ce soir, elle nous fait le plaisir d’interpréter aux côtés de ses danseurs, quelques minutes du spectacle.Vêtue d’un body sexy et d’un couvre-chef à plume, c’est en chantant qu’elle a fait le show ! Ce soir, nos invités s’affronteront sur des épreuves plus folles les unes que les autres. Extrait de l’émission Vendredi tout est permis du 3 mai 2019.