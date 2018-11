Camille Lellouche déchaînée au Speed Quiz

SPEED QUIZ - Il faut répondre avant de buzzer. C’est la séquence où deux invités s'affrontent et doivent donner trois réponses correspondant à un thème en cinq secondes. A chaque bonne réponse, un autre invité prend place ! Arnaud Tsamère, Cartman, Camille Lellouche, Clara Morgane, Manu Levy, Moundir et Greg Romano fusent et Arthur ne reste pas forcément neutre… Ca vanne fort chez Arthur ce soir… EXTRAIT du REPLAY de VTEP SPECIALE LOVE du 23 novembre 2018