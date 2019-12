Camille Lou et Jarry participent au casting pub pour une guirlande de Noel… Et le moins que le puisse dire c’est que Camille Lou prend son rôle très à cœur ! Entre comédie musicale, opéra et RN&B Camille Lou et Jarry vous vende cette guirlande sous toutes les formes ! Extrait de « C’est Noël tout est permis avec Arthur » du 20 décembre 2019.

En savoir plus sur Arthur