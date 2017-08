Cartman : « Chanceuse comme un Ricard ! » #ArticuleALaChaîne  

Best-Of VTEP - Découvrez dans ce best-of des meilleurs moments de VTEP, l’épique épreuve Articule à la Chaîne. Daphné Burki, Jérôme Commandeur, Valérie Damidot, Tony Saint Laurent, Cartman et Elie Semoun tentent de deviner les expressions données par Arthur. Et ça commence très bien avec Daphné Burki qui n’a visiblement pas compris les règles de l’épreuve ! Quand « s’entendre comme chien et chat » devient « chanceuse comme un Ricard », c’est dans cet extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis du samedi 12 août à 21h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.