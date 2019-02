Cartman fait une crise de nerf sur le plateau de VTEP !

Vous voulez un peu de soleil ? Cartman et Vincent Desagnat vont vous en donner. Enfin, ils vont essayer. Pour le casting pub de Go minax version des îles, ils tentent tous les deux de faire leur pub, jusqu’à que Gérémy Credeville s’ajoute à la pub avant de se faire recaler par le Cartman des îles. Seconde tentative qui démarre bien, avant qu’Arnaud Tsamère les interrompe avec une blague. Puis c’est au tour de John Rachid de débarquer dans la pub, et s’en suit Camille Cerf, et même un panda. Pour Cartman c’en est trop et c’est la crise de nerfs… avec humour ! Pas sûr qu’ils réussissent à finir leur pub. Extrait de Vendredi tout est permis spéciale années 80 du vendredi 22 février.