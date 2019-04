On peut être un homme viril, grand, musclé (NDLR : on rigole) et avoir quelques phobies ... amusantes. Dans cette catégorie : on retrouve Cartman qui fuit le plateau dès qu'il aperçoit un ballon de baudruche. Vous voulez savoir pourquoi ? Regardez ! PS : c'est moche Arthur de se moquer de ses amis. Extrait de Vendredi tout est permis du 19 avril 2019 - Spécial Paradise