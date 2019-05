Cartman et Philippe Lelièvre, le duo pub qui déchire !

Ce soir, on retrouve la célèbre épreuve du "casting pub". Les premiers à rentrer en piste sont Cartman et Philippe Lelièvre. Toujours le même principe : vanter les produits des laboratoires VTEP. Et aujourd'hui, il s'agit du gant frisson. Façon commercial, flammenco ou encore opéra, nos deux humoristes s’en donnent à cœur joie lorsqu’il s’agit de jouer et faire rire le public. Préparez-vous à assister à une séquence hilarante. Extrait de l’émission Vendredi tout est permis du 03 mai 2019.