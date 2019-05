Ils ont pété les plombs : Arnaud Tsamère et Booder se prennent pour Michael Jackson

Arthur vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de Vendredi tout est permis, spécial "Night Club" ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Anne-Sophie Girard, Geremy Credeville, Booder, Anaïs Delva, Arnaud Tsamère, Az et Donel Jack'sman. Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis de l'émission : Speed Quiz, Air Song, Casting Pub, ABC Story... Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie !