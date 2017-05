Casting Pub : Artus et son accent des îles  

On en avait déjà eu l’expérience et on l’adore tellement qu’on était obligé de vous proposer cet extrait : Artus qui fait son accent des îles est à nouveau dans VTEP ! Et c’est pour le « pousse-tiff » accompagné de Rachid Badouri façon Francis Lalanne qu’il nous montre une fois de plus son talent insoupçonné ! - Ce soir dans VTEP, les invités ARTUS, Rachid BADOURI, Anne-Sophie GIRARD, Bruno GUILLON, Laurent MAISTRET, Erika MOULET et Thomas THOUROUDE vous réservent une soirée de pure folie ! Extrait du replay de Vendredi Tout est Permis du 5 mai à 23h10 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.