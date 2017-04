C’est une première ! Anaïs Delva, interprète de la Reine Des Neiges et Florent Mothe sont dans VTEP ! Et ils vont tout donner pour ce Casting Pub…en mode ragga ! Alors, vous aimez ? Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis inédit du 28 avril à 23h20 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.